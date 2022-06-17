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Младший брат Алисы Тепляковой сдал ЕГЭ и намерен поступать на мехмат. Ему восемь лет

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:47

Младший брат Алисы Тепляковой, известной благодаря поступлению в МГУ имени Ломоносова в возрасте девяти лет, сдал Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом рассказали в блоге семьи Тепляковых.

Хеймдаллю исполнилось восемь лет. В 2021 году он окончил девятый класс, а спустя год завершил программу школьного образования. «Баллы для восьми лет шикарные, можно поступать на мехмат или ВМК», — отметил отец мальчика.

Он добавил, что рад тому, что ЕГЭ проводится не противниками ускоренного обучения детей «и позволяет ответить на вопрос о реальном уровне ребенка». «И реальный уровень такой, что второй наш малыш в восемь лет успешно получает аттестат», — заявил Евгений Тепляков.

«С учетом того, что Хемик младше Алисы, я ему аплодирую стоя», — написал мужчина. Он подчеркнул, что профильный предмет у сына — математика. Точные баллы за экзамен Тепляков не уточнил.

Также он не рассказал, планирует ли Хеймдалль сдавать ЕГЭ по русскому языку и другим дисциплинам, необходимым для поступления в вуз. В 2022 году абитуриентам механико-математического факультета МГУ требуется сдать ЕГЭ по физике, абитуриентам факультета вычислительной математики и кибернетики — физику и информатику.

Алиса Теплякова получила диплом об окончании девяти классов в семь лет, а в восемь сдала ЕГЭ по русскому, математике, информатике и биологии, но ее баллов не хватило, чтобы поступить на бюджет в МГУ. Алису зачислили на платное отделение факультета психологии.

Отец несовершеннолетней студентки сопровождает ее на занятиях в вузе. Однако поведение Евгения Теплякова не раз вызывало возмущение однокурсников его дочери. Они жаловались на хамство в чате группы, а также некорректные комментарии в сообществах университета в соцсетях. Также у мужчины был конфликт c завкафедрой факультета.

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