Итан Хоук сыграет главную роль в мини-сериале «Белые» по роману Ричарда Прайса

Американский актер Итан Хоук сыграет главную роль в мини-сериале «Белые», который выпустит телеканал Showtime. Хоук также выступит исполнительным продюсером шоу. Об этом сообщил Collider.

Сериал станет экранизацией одноименного романа писателя Ричарда Прайса, известного по книгам «Странники» и «Толкачи», а также сценариям к фильмам «Море любви» и «Чужак». Сценарий «Белых» же создаст лауреат премии «Тони» Джез Баттерворт.

Баттерворт числится среди исполнительных продюсеров шоу наряду с Хоуком, его супругой Райан, Прайсом, а также сотрудниками продакшн-компании T-Street Райаном Джонсоном, Рэмом Бергманом и Неной Родриге.

Когда сериал выйдет на экраны, пока неизвестно. Он расскажет о детективе Билли Грейвсе, у которого, как и у других его коллег, есть так называемый «белый кит» — преступник, который сумел скрыться от правосудия.

После неудачи Грейвс уходит из отдела убийств, но ему приходится вернуться, когда его «белый кит» оказывается замешан в новом деле. Его расследование становится не рядовым для полицейского, ведь новое убийство ставит под угрозу его карьеру, дружеские связи и семью.

Роман «Белые» был опубликован Ричардом Прайсом под псевдонимом Гарри Брэндт в 2015 году. Слухи о киноадаптации книги появились еще в 2014 году. The Hollywood Reporter утверждал, что экранизацией займется Скотт Рудин.