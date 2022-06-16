Египет снимет все коронавирусные ограничения для въезда туристов

Кабинет министров Египта принял решение отменить все ограничения для въезда туристов, введенные из‑за пандемии COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс».

На данный момент неизвестно, когда решение вступит в силу, однако принимающий офис туроператора Tez Tour в Египте подтвердил «Интерфаксу» информацию об отмене ограничений.

В компании уточнили: «Туристические компании и аэропорты страны официальное постановление еще не получили. Предположительно изменения вступают в силу со дня принятия соответствующего решения — 16 июня».

Ранее российским туристам для въезда в страну требовалось предъявить сертификат о вакцинации «Спутником V» или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.