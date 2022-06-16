«Что‑то не так с миром, и это ее вина»: HBO выпустил трейлер четвертого сезона «Мира Дикого Запада»

В сети появился трейлер четвертого сезона сериала «Мир Дикого Запада». Ролик опубликовали на ютьюб-канале HBO.
В нем героиня Эван Рейчел Вуд по имени Кристина рассказывает, что «эта история — о девушке», живущей в мире, с которым «что‑то не так». В несовершенстве этого мира, по словам Кристины, виновна одна девушка.
Кто она, остается загадкой. Но следом за этим на экране появляется персонаж в образе Шарлотты. Она заявляет: «Ваш вид сделал спорт из охоты на нас. Вы контролировали каждое наше движение, и теперь я сделают то же с вами».
Эту речь героиня произносит перед прикованным Уилльямом. Она утверждает, что «пришло время превратиться в тех существ, которыми нам суждено было стать».
Далее видео представляет нарезку из разных эпизодов нового сезона. В ней Мейв сидит в баре, судя по всему, за пределами парка, Бернард говорит о спасении людей, Калеб обнаруживает себя в окружении хостов, а Клементина оказывается посреди разоренного супермаркета.
Кроме того, зрители видят героев в декорациях нового парка — он оформлен в стиле Нью-Йорка начала XX века. Также в нескольких кадрах появляется неизвестный антропоморфный белый робот, он нападает на Аарона и встречает на улице маленькую девочку — вероятно, дочь Мейв.
Новые серии шоу начнут выходить 26 июня. В этот день представят первый эпизод сезона. Всего планируется выпустить восемь серий. Они будут выходить по воскресеньям вплоть до 14 августа.
Посмотреть продолжение сериала можно будет на телеканале HBO и стриминговой платформе HBO Max. HBO описывает предстоящий сезон как «мрачную одиссею о судьбе разумной жизни на земле».
Сериал «Мир Дикого Запада» вышел на HBO в 2016 году. Он рассказал о футуристическом парке развлечений, населенном человекообразными андроидами. Второй сезон шоу вышел в 2018 году, третий — в 2020 году. «Афиша Daily» писала подробно обо всех эпизодах третьего сезона.