«Что‑то не так с миром, и это ее вина»: HBO выпустил трейлер четвертого сезона «Мира Дикого Запада»

В сети появился трейлер четвертого сезона сериала «Мир Дикого Запада». Ролик опубликовали на ютьюб-канале HBO.

В нем героиня Эван Рейчел Вуд по имени Кристина рассказывает, что «эта история — о девушке», живущей в мире, с которым «что‑то не так». В несовершенстве этого мира, по словам Кристины, виновна одна девушка.

Кто она, остается загадкой. Но следом за этим на экране появляется персонаж в образе Шарлотты. Она заявляет: «Ваш вид сделал спорт из охоты на нас. Вы контролировали каждое наше движение, и теперь я сделают то же с вами».

Эту речь героиня произносит перед прикованным Уилльямом. Она утверждает, что «пришло время превратиться в тех существ, которыми нам суждено было стать».