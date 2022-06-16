Цены на инсулин в России могут вырасти до 28%

Федеральная антимонопольная служба согласовала повышение максимальных цен на некоторые инсулиновые препараты на вплоть до 28%. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на базу решений ФАС.

Значительно подорожать могут инсулин лизпро, двухфазный инсулин аспарт и двухфазный человеческий генно-инженерный инсулин. Эти товары составили, по данным RNC Pharma, 11% от всех продаж инсулинов в России в 2021 году.

О повышении цен на инсулины просили компании «Герофарм», «Медсинтез» и Novo Nordisk. Оно необходимо, как отметили в ФАС, в связи с ростом производственных расходов.

По словам гендиректора «Герофарм» Петра Родионова, цены не пересматривались несколько лет. За это время у производителей выросли издержки, в после начала «спецоперации» также увеличились логистические расходы.

«В основном повышение предельных цен коснулось инсулинов в шприц-ручках. Теперь их максимальная стоимость будет выше, чем у других форм выпуска (картриджей, флаконов), тогда как раньше цены не отличались», — отметило издание.

Инсулин лизпро от «Герофарма» станет дороже аналогов в других формах на 10,5%. Его предельная стоимость превысит стоимость оригинала от американской компании Eli Lilly и достигнет почти 1600 рублей за упаковку.

По мнению гендиректора DSM Group Сергей Шуляка, российские производители будут повышать цены постепенно, чтобы не проигрывать в конкуренции с иностранными компаниями. Последние, впрочем, тоже могут поднять цены.