перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Редакция «Новой газеты» запустит журнал-приложение «НО» и канал на YouTube Вчера в 23:09
Египет снимет все коронавирусные ограничения для въезда туристов Вчера в 22:18
FKA Twigs/YouTube
FKA Twigs опубликовала новый сингл «Killer» Вчера в 22:01
«Что‑то не так с миром, и это ее вина»: HBO выпустил трейлер четвертого сезона «Мира Дикого Запада» Вчера в 21:57
Египет, Куба и Венесуэла планируют начать прием карт «Мир» Вчера в 21:35
Сеть L’Occitane продала свои магазины в России Вчера в 21:08
В России признали спортивное программирование официальным видом спорта Вчера в 20:48
Глава РПЦ попал под санкции, Rutube взломали еще в марте и другие новости дня
Вчера в 20:44 дайджест
Цены на инсулин в России могут вырасти до 28% Вчера в 20:40
Coca-Cola полностью уйдет с российского рынка и прекратит поставки в страну Вчера в 20:14
АвтоВАЗ сможет выпускать ряд моделей Renault под брендом Lada Вчера в 19:38
Ростуризм открыл маршрут по местам отдыха Путина в Сибири. Но на «те самые места» вас не поведут Вчера в 19:30
Flying Lotus/YouTube
Flying Lotus выпустил сразу два новых трека — оба записаны совместно с соул-певцом Девином Трейси Вчера в 19:12
Netflix представил трейлер мультсериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон» Вчера в 19:11
The Moscow Times: магазины Decathlon в Москве закроются в конце июня Вчера в 18:18
Ночью на небе показалось «клубничное» суперлуние. Посмотрите фото тех, кто успел его запечатлеть Вчера в 18:17
«Ведомости»: служба безопасности Rutube не знала о хакерах в системе на протяжении двух месяцев Вчера в 18:02
«Иноекино»/YouTube
Фильм «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара выйдет в повторный прокат в России Вчера в 17:41
МТС разрешила тратить кешбэк в кафе, магазинах и салонах красоты Вчера в 16:59
Суд заменил наказание Кире Ярмыш на реальный срок по «санитарному делу» Вчера в 16:58

Цены на инсулин в России могут вырасти до 28%

Юлия Онодэра
Вчера в 20:40

Федеральная антимонопольная служба согласовала повышение максимальных цен на некоторые инсулиновые препараты на вплоть до 28%. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на базу решений ФАС.

Значительно подорожать могут инсулин лизпро, двухфазный инсулин аспарт и двухфазный человеческий генно-инженерный инсулин. Эти товары составили, по данным RNC Pharma, 11% от всех продаж инсулинов в России в 2021 году.

О повышении цен на инсулины просили компании «Герофарм», «Медсинтез» и Novo Nordisk. Оно необходимо, как отметили в ФАС, в связи с ростом производственных расходов.

По словам гендиректора «Герофарм» Петра Родионова, цены не пересматривались несколько лет. За это время у производителей выросли издержки, в после начала «спецоперации» также увеличились логистические расходы.

«В основном повышение предельных цен коснулось инсулинов в шприц-ручках. Теперь их максимальная стоимость будет выше, чем у других форм выпуска (картриджей, флаконов), тогда как раньше цены не отличались», — отметило издание.

Инсулин лизпро от «Герофарма» станет дороже аналогов в других формах на 10,5%. Его предельная стоимость превысит стоимость оригинала от американской компании Eli Lilly и достигнет почти 1600 рублей за упаковку.

По мнению гендиректора DSM Group Сергей Шуляка, российские производители будут повышать цены постепенно, чтобы не проигрывать в конкуренции с иностранными компаниями. Последние, впрочем, тоже могут поднять цены.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Кощей. Похититель невест
Самый известный злодей русских народных сказок ищет себе спутницу жизни
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
боевик
Время патриотов
Двух братьев-военных объединяет опасная миссия
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ФАС России
Коммерсант
Люди
Петр Родионов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить