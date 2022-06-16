В России признали спортивное программирование официальным видом спорта

В 2022 году в России запланирован чемпионат по спортивному программированию, объявили глава Минцифры Максут Шадаев и министр спорта Олег Матыцин на ПМЭФ-2022. Руководить этим направлением будет Федерация спортивного программирования, о создании которой уже договорились.

По словам Шадаева, Россия стала первой страной, признавшей спортивное программирование видом спорта, и отметил, что восемь лет подряд чемпионами Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC становятся только российские студенты. В прошлом году победу одержала команда из Национального исследовательского Нижегородского государственного университета.

«Мы убеждены, что спортивное программирование станет популярным массовым спортом в нашей стране, которая славится своими выдающимися программистами. Мы планируем, что со временем в каждом образовательном заведении, будь то школа или вуз, будет своя секция по спортивному программированию», — сказал Шадаев.

Федерация спортивного программирования будет развивать и популяризировать это направление, а также «укреплять авторитет России как цифрового лидера». В декабре состоится открытый чемпионат России, в том числе по алгоритмическому и продуктовому программированию, и серия отборочных игр в регионах.