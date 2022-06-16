перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Редакция «Новой газеты» запустит журнал-приложение «НО» и канал на YouTube Вчера в 23:09
Египет снимет все коронавирусные ограничения для въезда туристов Вчера в 22:18
FKA Twigs/YouTube
FKA Twigs опубликовала новый сингл «Killer» Вчера в 22:01
«Что‑то не так с миром, и это ее вина»: HBO выпустил трейлер четвертого сезона «Мира Дикого Запада» Вчера в 21:57
Египет, Куба и Венесуэла планируют начать прием карт «Мир» Вчера в 21:35
Сеть L’Occitane продала свои магазины в России Вчера в 21:08
В России признали спортивное программирование официальным видом спорта Вчера в 20:48
Глава РПЦ попал под санкции, Rutube взломали еще в марте и другие новости дня
Вчера в 20:44 дайджест
Цены на инсулин в России могут вырасти до 28% Вчера в 20:40
Coca-Cola полностью уйдет с российского рынка и прекратит поставки в страну Вчера в 20:14
АвтоВАЗ сможет выпускать ряд моделей Renault под брендом Lada Вчера в 19:38
Ростуризм открыл маршрут по местам отдыха Путина в Сибири. Но на «те самые места» вас не поведут Вчера в 19:30
Flying Lotus/YouTube
Flying Lotus выпустил сразу два новых трека — оба записаны совместно с соул-певцом Девином Трейси Вчера в 19:12
Netflix представил трейлер мультсериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон» Вчера в 19:11
The Moscow Times: магазины Decathlon в Москве закроются в конце июня Вчера в 18:18
Ночью на небе показалось «клубничное» суперлуние. Посмотрите фото тех, кто успел его запечатлеть Вчера в 18:17
«Ведомости»: служба безопасности Rutube не знала о хакерах в системе на протяжении двух месяцев Вчера в 18:02
«Иноекино»/YouTube
Фильм «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара выйдет в повторный прокат в России Вчера в 17:41
МТС разрешила тратить кешбэк в кафе, магазинах и салонах красоты Вчера в 16:59
Суд заменил наказание Кире Ярмыш на реальный срок по «санитарному делу» Вчера в 16:58

В России признали спортивное программирование официальным видом спорта

Рустам Абдуллин
Вчера в 20:48

В 2022 году в России запланирован чемпионат по спортивному программированию, объявили глава Минцифры Максут Шадаев и министр спорта Олег Матыцин на ПМЭФ-2022. Руководить этим направлением будет Федерация спортивного программирования, о создании которой уже договорились.

По словам Шадаева, Россия стала первой страной, признавшей спортивное программирование видом спорта, и отметил, что восемь лет подряд чемпионами Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC становятся только российские студенты. В прошлом году победу одержала команда из Национального исследовательского Нижегородского государственного университета.

«Мы убеждены, что спортивное программирование станет популярным массовым спортом в нашей стране, которая славится своими выдающимися программистами. Мы планируем, что со временем в каждом образовательном заведении, будь то школа или вуз, будет своя секция по спортивному программированию», — сказал Шадаев.

Федерация спортивного программирования будет развивать и популяризировать это направление, а также «укреплять авторитет России как цифрового лидера». В декабре состоится открытый чемпионат России, в том числе по алгоритмическому и продуктовому программированию, и серия отборочных игр в регионах.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Кощей. Похититель невест
Самый известный злодей русских народных сказок ищет себе спутницу жизни
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
боевик
Время патриотов
Двух братьев-военных объединяет опасная миссия
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Максут Шадаев
Олег Матыцин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить