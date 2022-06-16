АвтоВАЗ сможет выпускать ряд моделей Renault под брендом Lada

Президент концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что компания сможет выпускать автомобили Renault Sandero и Logan под брендом Lada. Его слова передает РИА «Новости».

Соколов добавил: «У нас есть лицензии по соглашению на производство этих автомобилей. Даже на новой платформе, так же как и Renault Duster. Но мы тут внимательно взвешиваем все риски. В том числе риски возможной недопоставки необходимых автокомпонентов для производства этих автомобилей».

В 2014 году АвтоВАЗ перешел под контроль альянса Renault-Nissan. В 2017-м Nissan перестал быть акционером российского автопроизводителя.

24 марта 2022 года Renault приняла решение о приостановке деятельности в России. 16 мая было подписано соглашение о передаче российских активов французской компании. Президент Renault Жан-Доминик Сенар назвал этот шаг «очень тяжелым решением».

100% акций «Renault Россия» перешли властям Москвы, а 67,69% акций АвтоВАЗа — государству в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ». В тот же день Renault разрешила выпускать модель Duster в России под брендом Lada. Они будут собираться на заводе в Тольятти.