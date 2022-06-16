Netflix представил трейлер мультсериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер мультсериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон» — он выйдет на платформе 14 июля. Ролик опубликовали на ютьюб-канале компании.

В нем главный герой, которого вновь озвучивает американский актер Джек Блэк («Школа рока», «Отпуск по обмену», «Кинг-Конг»), вынужден объединиться к английской медведицей-рыцарем, чтобы противостоять новым врагам.

Ими станут две ласки, которые стремятся заполучить мощное оружие, способное уничтожить мир. Чтобы выследить их, Панде По и его новой подруге предстоит отправиться в путешествие.