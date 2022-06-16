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Netflix представил трейлер мультсериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:11

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер мультсериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон» — он выйдет на платформе 14 июля. Ролик опубликовали на ютьюб-канале компании.

В нем главный герой, которого вновь озвучивает американский актер Джек Блэк («Школа рока», «Отпуск по обмену», «Кинг-Конг»), вынужден объединиться к английской медведицей-рыцарем, чтобы противостоять новым врагам.

Ими станут две ласки, которые стремятся заполучить мощное оружие, способное уничтожить мир. Чтобы выследить их, Панде По и его новой подруге предстоит отправиться в путешествие.

Рыцаря по прозвищу Блуждающий Клинок в анимационном сериале озвучила певица Рита Ора. Также в проекте поучаствовали Джеймс Хонг, Крис Гир, Делла Саба, Ранума Пантаки, Эд Уикс и Эми Хилл.

Сериал разработала студия DreamWorks Animation. Продюсерами шоу выступили Питер Хастингс, Шонт Нигогосян, сам Джек Блэк, а также Кристофер Амик и Бен Меклер.

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