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Ростуризм открыл маршрут по местам отдыха Путина в Сибири. Но на «те самые места» вас не поведут

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:30

Ростуризм запустил первые пять национальных туристических маршрутов, среди которых есть «Сибирские каникулы» по местам отдыха Владимира Путина. Об этом сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова на ПМЭФ-2022, передает ТАСС.

Маршрут по местам, где отдыхает российский президент, пролегает по территориям Красноярского края, Хакасии и Тывы. Продолжительность маршрута составляет восемь дней, его протяженность — порядка 1200 километров. Первые группы туристов поедут по нему в июле, в путешествие планирует отправиться этим летом и сама Догузова.

«В нем соединились и невероятно красивая природа, и очень яркая этника сибирских народов, уникальные артефакты — золото скифов, грандиозные усыпальницы вождей доисторических царств среднего Енисея, культовые места буддизма в Туве», — рассказала Догузова. Также можно будет увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС.

«Новой газете. Европа» дали комментарий в Ростуризме на тему «Сибирских каникул», уточнив один момент — маршрут все же отличается от президентского.

«Просто рядом. Ну вот Владимир Владимирович отдыхает на Енисее, и у нас Енисей. Или Тува — и у нас, и у него. Мы постарались приблизить максимально, но это все-таки не те самые места, где они с Сергеем Кужугетовичем [Шойгу, министром обороны России] отдыхают», — рассказали представители ведомства.

В этом году на все маршруты, находящиеся в разработке, выделено 1,2 млрд рублей, в следующем — уже 3,1 млрд в рамках грантовой программы Ростуризма.

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