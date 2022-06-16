Ростуризм открыл маршрут по местам отдыха Путина в Сибири. Но на «те самые места» вас не поведут

Ростуризм запустил первые пять национальных туристических маршрутов, среди которых есть «Сибирские каникулы» по местам отдыха Владимира Путина. Об этом сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова на ПМЭФ-2022, передает ТАСС.

Маршрут по местам, где отдыхает российский президент, пролегает по территориям Красноярского края, Хакасии и Тывы. Продолжительность маршрута составляет восемь дней, его протяженность — порядка 1200 километров. Первые группы туристов поедут по нему в июле, в путешествие планирует отправиться этим летом и сама Догузова.

«В нем соединились и невероятно красивая природа, и очень яркая этника сибирских народов, уникальные артефакты — золото скифов, грандиозные усыпальницы вождей доисторических царств среднего Енисея, культовые места буддизма в Туве», — рассказала Догузова. Также можно будет увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС.

«Новой газете. Европа» дали комментарий в Ростуризме на тему «Сибирских каникул», уточнив один момент — маршрут все же отличается от президентского.

«Просто рядом. Ну вот Владимир Владимирович отдыхает на Енисее, и у нас Енисей. Или Тува — и у нас, и у него. Мы постарались приблизить максимально, но это все-таки не те самые места, где они с Сергеем Кужугетовичем [Шойгу, министром обороны России] отдыхают», — рассказали представители ведомства.

В этом году на все маршруты, находящиеся в разработке, выделено 1,2 млрд рублей, в следующем — уже 3,1 млрд в рамках грантовой программы Ростуризма.