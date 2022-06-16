перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Coca-Cola полностью уйдет с российского рынка и прекратит поставки в страну 20:14
АвтоВАЗ сможет выпускать ряд моделей Renault под брендом Lada 19:38
Ростуризм открыл маршрут по местам отдыха Путина в Сибири. Но на «те самые места» вас не поведут 19:30
Flying Lotus/YouTube
Flying Lotus выпустил сразу два новых трека — оба записаны совместно с соул-певцом Девином Трейси 19:12
Netflix представил трейлер мультсериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон» 19:11
The Moscow Times: магазины Decathlon в Москве закроются в конце июня 18:18
Ночью на небе показалось «клубничное» суперлуние. Посмотрите фото тех, кто успел его запечатлеть 18:17
«Ведомости»: служба безопасности Rutube не знала о хакерах в системе на протяжении двух месяцев 18:02
«Иноекино»/YouTube
Фильм «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара выйдет в повторный прокат в России 17:41
МТС разрешила тратить кешбэк в кафе, магазинах и салонах красоты 16:59
Суд заменил наказание Кире Ярмыш на реальный срок по «санитарному делу» 16:58
Петербуржцу, который назвал темнокожую девушку «обезьяной», назначили 7 суток и общественные работы 16:45
Третьяковская галерея, Пушкинский музей, «Гараж» и ГЭС-2 запустили инклюзивную программу 16:29
Netflix/YouTube
Танцы, песни и бунт в первом трейлере мюзикла «Матильда» по книге Роальда Даля 16:25
В соцсетях шутят над Райаном Гослингом в образе Кена. Собрали мемы и рассказали об одной догадке 15:33
Mitzva Bar отпразднует седьмой день рождения в стилистике библейских смертных грехов 15:17
Beabadoobee опубликовала новую песню «10:36» 15:11
Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла 14:09
Россия и Иран договорились о совместном кинопроизводстве 14:08
ЮНЕСКО: около 770 млн взрослых людей в мире не умеют читать и писать 13:02

Ночью на небе показалось «клубничное» суперлуние. Посмотрите фото тех, кто успел его запечатлеть

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:17

В ночь на 16 июня россияне могли увидеть в небе «клубничное» суперлуние. «Афиша Daily» поискала в соцсетях фотографии тех, кто успел заснять это явление.

Суперлуние показалось на небе разных городов мира, в том числе Москвы и Хабаровска.

На реке Воря, окраины Красноармейска в Подмосковье.

© feanorus/Instagram*
1 из 7
© feanorus/Instagram*
2 из 7
© feanorus/Instagram*
7 из 7

«Когда уже почти подъехал к дому, но тут из‑за облаков стали появляться проблески луны. Решил рвануть на Мячинские озера [близ Великого Новгорода]. Пришлось попрыгать по еще не высохшим заливным лугам, жаль, сапоги были не с собой. Что удивительно, только самые отважные комары составили мне компанию».

© «Крыши Великого Новгорода»/«ВКонтакте»
1 из 3
© «Крыши Великого Новгорода»/«ВКонтакте»
2 из 3
© «Крыши Великого Новгорода»/«ВКонтакте»
3 из 3
«Название „клубничное“ пошло от индейской культуры, так как полнолуние совпадало со временем созревания и сбора ягод [на северо-восточных территориях США]. Но в этот раз над Хабаровском было суперлуние. Это когда спутник Земли, проходя точку полной фазы, приближается на минимальное расстояние к нашей планете, называемое „перигей“. В это время луна больше на 8–14% и ярче на 13%».
Владимир Наумов
Астроном

В этом году будет еще два суперлуния — в июле и августе. Зачастую явление происходит четыре раза в год.

Новороссийск
© sochi_online_2.0/Instagram

«Парусник без какого‑либо анонса решил заглянуть в наши края и бросил якорь прямо напротив поселковой набережной, заняв просто идеальное положение — лучше не придумаешь». Крым.

© pavel_shugaley/Instagram
1 из 7
© pavel_shugaley/Instagram
2 из 7
© pavel_shugaley/Instagram
7 из 7
Сан-Висенс-де-Монтальт, Испания
© lenavill_photography/Instagram
Саратов
© verochkatsb/Instagram

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

События недели на afisha.ru
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
мультфильм
Кощей. Похититель невест
Самый известный злодей русских народных сказок ищет себе спутницу жизни
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Молодой человек
Павел Табаков прикидывается зумером
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить