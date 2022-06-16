Ночью на небе показалось «клубничное» суперлуние. Посмотрите фото тех, кто успел его запечатлеть

В ночь на 16 июня россияне могли увидеть в небе «клубничное» суперлуние. «Афиша Daily» поискала в соцсетях фотографии тех, кто успел заснять это явление.
Суперлуние показалось на небе разных городов мира, в том числе Москвы и Хабаровска.
На реке Воря, окраины Красноармейска в Подмосковье.
«Когда уже почти подъехал к дому, но тут из‑за облаков стали появляться проблески луны. Решил рвануть на Мячинские озера [близ Великого Новгорода]. Пришлось попрыгать по еще не высохшим заливным лугам, жаль, сапоги были не с собой. Что удивительно, только самые отважные комары составили мне компанию».
В этом году будет еще два суперлуния — в июле и августе. Зачастую явление происходит четыре раза в год.
«Парусник без какого‑либо анонса решил заглянуть в наши края и бросил якорь прямо напротив поселковой набережной, заняв просто идеальное положение — лучше не придумаешь». Крым.
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