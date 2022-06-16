Ночью на небе показалось «клубничное» суперлуние. Посмотрите фото тех, кто успел его запечатлеть

В ночь на 16 июня россияне могли увидеть в небе «клубничное» суперлуние. «Афиша Daily» поискала в соцсетях фотографии тех, кто успел заснять это явление.

Суперлуние показалось на небе разных городов мира, в том числе Москвы и Хабаровска.