МТС разрешила тратить кешбэк в кафе, магазинах и салонах красоты

МТС расширила программу лояльности. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Теперь участники МТС Cashback могут обменять кешбэк на скидки до 100% стоимости товаров и услуг в кафе, салонах красоты, фитнес-клубах, магазинах одежды и других компаниях-резидентах проекта по поддержке малого бизнеса «МТС Знаем лично».

Для этого пользователь должен выбрать нужный номинал и заведение на сайте или в мобильном приложении МТС Cashback. После этого на его телефон придет SMS с промокодом, который нужно показать на кассе при оплате.

В настоящее время обменять кешбэк на скидки можно только в заведениях Москвы Однако в будущем планируется расширение проекта на регионы.

«Важнейшая ценность этой инициативы — в поддержке малого и микробизнеса: локальных кофеен, цветочных лавок, мебельных магазинчиков и многих других компаний, которые формируют облик города и делают нашу жизнь комфортнее», — рассказала руководитель центра цифровых экосистемных продуктов для микробизнеса «МТС Твой бизнес» Дарья Ведерникова.