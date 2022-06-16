Россия и Иран договорились о совместном кинопроизводстве

Холдинг «Газпром-медиа» подписал соглашение с представителями иранской киноиндустрии о совместном производстве фильмов. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на заявление компании.

В рамках коллаборации уже запланирован один проект с предварительным сюжетом. В ближайшее время начнется совместная работа над сценарием.

Производством фильмов займется кинокомпания «Централ Партнершип», которой владеет «Газпром-медиа».

«Мы живем в эпоху открывающихся возможностей и новых партнерств. Нынешняя история открывает главу коллабораций с рынками, которые известны уникальными проектами и сильными командами. Сейчас наступило время наводить новые мосты с нашими зарубежными партнерами, исполняя в том числе и социальную функцию. Обмен опытом в области культуры помогает народам сближаться», — рассказал гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров.

Он также подчеркнул, что в настоящее время холдинг ведет активные переговоры с партнерами из других стран.