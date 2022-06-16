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В соцсетях шутят над Райаном Гослингом в образе Кена. Собрали мемы и рассказали об одной догадке

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:33

15 июня студия Warner Bros. Pictures впервые показала Райана Гослинга в роли Кена из франшизы про куклу Барби. Образ куклы с идеальным телом и комичными трусами «Ken» породил огромное количество мемов о самом актере и его прошлых работах.

Для тех, кто пропустил: таким Гослинга предстоит увидеть в зарубежных кинотеатрах (в российских, может быть, тоже).

© wbpictures/Twitter

Согласно одному из предположений, Гослинг может сыграть Кена Волшебную Серьгу (Earring Magic Ken). Эта модель появилась в продаже в 1993 году и отличалась от других своей гламурностью (этого желали юные покупательницы): в образ добавили светлые волосы, сетчатую рубашку, лиловый жилет с блестящим кольцом и серьгу в левом ухе.

На фотографии Гослинга-Кена нет ни серьги, ни какой‑либо рубашки вообще. Единственное, что дает этой версии шанс на существование, — цвет волос и жилетка (хоть и джинсовая).

Один из пользователей твиттера утверждает, что Кен Волшебная Серьга — гей. К такому выводу пришла общественность из‑за стереотипного внешнего вида куклы. Официально эту теорию производитель никогда не подтверждал, но в ЛГБТ-сообществе Волшебная Серьга действительно пользовался популярностью и даже стал самым продаваемым Кеном в истории, пока его не перестали выпускать.

В 2022 году некоторые также решили, что Гослинг-Кен — гомосексуал. И очень скоро догадка о его ориентации и гламурность превратились в мемы.

Гослинг — не первый, кто перевоплотится в Кена. К примеру, некоторые считают, что участник группы Aqua Рене Диф был лучшим Кеном в клипе «Barbie Girl» (если появилось стойкое желание переслушать трек, то вам сюда).

Кому‑то образ нового Кена напомнил блондина Фреда Джонса из фильма «Скуби-Ду».

Собственно, вот и сами мемы о Гослинге-Кене.

Постер экранизации видеоигры Duke Nukem. Главный персонаж — такой же накачанный блондин, как и Гослинг-Кен
© Panzerouso/Twitter
Патрик Бейтман из «Американского психопата»: «Да, привет. Один билет в первый ряд на новый фильм о Барби, пожалуйста»
© Techpreist_Trix/Twitter

В соцсетях подшутили и над возрастом Гослинга (41 год), прозвав его Кена «сладким папочкой». Некоторые посчитали, что актер в возрасте до 30 лет подошел бы лучше, чем 40-летний.

Райан Гослинг в образе Кена, если бы ему было около 60 лет
© Podel_irl/Twitter

Райан Гослинг — особый любимец у пользователей рунета и российских мемоделов. Шутливые споры о том, умерли ли персонажи Гослинга в «Драйве» и «Бегущем по лезвию 2049», не прекращаются до сих пор. Поэтому преображение актера россияне тоже не оставили без внимания.

О сюжете фильма о Барби известно немного, как и подробностей о том, какие еще персонажи из линейки производителя игрушек Mattel появятся в грядущей картине. Премьера запланирована на 21 июня 2023 года.

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