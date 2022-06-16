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Российские онлайн-кинотеатры начали активно закупать сериалы из Кореи и Турции

Виктория Шанина
Сегодня в 12:23

Российские стриминговые платформы, которые больше не показывают западные премьеры, резко увеличили закупки южнокорейских и турецких фильмов и сериалов. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование агентства TelecomDaily.

Так, на ivi число наименований контента корейского производства достигло 260 — это в 1,4 раза больше, чем в прошлом году. У Okko 246 наименований против 178 годом ранее, у «Кинопоиска» предложение корейского контента выросло до 198, у Wink — до 180.

Почти в два раза увеличилось число турецких фильмов и сериалов, однако их значительно меньше, чем корейских. В библиотеке ivi сейчас 23 таких предложения, у «Кинопоиска» — 21, у Wink — 16, у Kion — 18.

Кроме того, у Wink увеличился ассортимент индийского кино. На платформе доступно 137 наименований индийских фильмов и сериалов — на 10% больше, чем годом ранее.

При этом турецкий и индийский контент остается нишевым. Что касается корейских проектов, у большинства сервисов они входят в топ-10. В зависимости от платформы, на корейскую продукцию приходится от 1 до 1,6% всего доступного контента

«У национального контента, особенно у турецкого, индийского и корейского, есть своя преданная армия поклонников, которая последовательно расширяется», — заявил руководитель направления закупки нелинейного контента Wink Вячеслав Попов.

Он подтвердил, что сервис увеличил закупки корейского и индийского контента. Также, по его словам, Wink внимательно следит за киноиндустрией Казахстана и Китая и ведет переговоры с производителями из Ирана.

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