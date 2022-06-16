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В ВОЗ допустили возможность новой вспышки коронавируса в 2022 году

Виктория Шанина
Сегодня в 11:00

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила новый подъем заболеваемости коронавирусом в 2022 году. Об этом она рассказала в интервью «Известиям».

По ее словам, это связано с тем, что много людей до сих пор «не встретились с вирусом», так как не вакцинировались и не переболели.

«Когда он произойдет, спрогнозировать очень тяжело», — сказала Вуйнович.

Также она отметила, что есть возможность более сильного проявления эпидемии гриппа. Нужно следить за обоими вирусами, самые уязвимые группы населения — люди с пониженным иммунитетом и старше 60 лет, а также дети и беременные женщины.

«В предыдущие годы, когда вводились локдауны и другие меры, ограничивающие контакты, меньше люди встречались с инфекциями, поэтому другие респираторные вирусы были подавлены», — добавила представитель ВОЗ.

«Говоря о прогнозах, я хочу быть оптимисткой. Накопленный опыт, лекарства, вакцины позволяют бороться с этой пандемией. Но мы увидели слабые места национальных систем здравоохранения. Они не смогли сразу ответить на такой быстрый всплеск инфекции. Надеемся, что этот опыт будет нам подспорьем в дальнейшем. Наш ответ возможным эпидемиям или инфекционным заболеваниям — а история нам показывает, что они никуда не деваются — будет более быстрым. Надеюсь, это поможет нам сохранить жизни, экономику», — сказала она.

С начала пандемии коронавируса, по данным Worldometer, в мире зафиксировали 542,5 случая заражения. В России за все время зарегистрировали 18 385 098 случаев.

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