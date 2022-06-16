Росавиация опять продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов

Росавиация продлила до 24 июня режим ограничения полетов в 11 аэропортах. Об этом сообщает ТАСС.

Запрет касается полетов в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. В качестве альтернативы ведомство предложило авиакомпаниям использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, в том числе международные, работают в штатном режиме. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний Росавиация советует уточнять на их официальных сайтах.

Впервые Росавиация запретила полеты в ряд южных городов 24 февраля, в день начала «военной спецоперации» России на территории Украины. Тогда ограничение было установлено до 2 марта, затем оно продлевалось уже 19 раз. В последний раз крайним сроком действия меры было установлено 18 июня.