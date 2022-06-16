Стремоусов: все новорожденные в Херсонской области автоматически получат гражданство России

Дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля, автоматически получат российское гражданство. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации (временный орган власти в украинских регионах, где проходят боевые действия) области Кирилла Стремоусова.

Вместе с тем, по его словам, как граждане Российской Федерации будут регистрироваться дети-сироты.

Как отмечает агентство, накануне Стремоусов заявил, что в регионе возник «ажиотажный спрос» на российские паспорта. Было подано уже более 10 тыс. заявок на их оформление, сказал он.

По информации РИА «Новости», в ходе «военной спецоперации» на Украине российская сторона взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге страны. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.

27 мая стало известно, что Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код «+7». По словам советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова, в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу поступили сим-карты новых операторов. Он также заявил, что украинский телефонный код «+380» скоро «уйдет в прошлое».

31 мая Кирилл Стремоусов сказал, что Херсонская область в ближайшее время намерена инициировать вопрос о вхождении в состав России, чтобы регион стал полноценным субъектом.