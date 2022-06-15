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Владелец бренда BTS потерял 1,7 млрд долларов после распада группы

Виктория Шанина
Вчера в 23:10

Акции музыкального агентства Hybe, которое управляет южнокорейской группой BTS, резко подешевели после новостей о распаде коллектива. Убытки оцениваются в 1,7 млрд долларов, пишет Bloomberg.

Стоимость акций Hybe опустилась до 145 000 южнокорейских вон (около 112 долларов за штуку). Это исторический минимум — так дешево ценные бумаги не ценились с октября 2020 года, когда компания только вышла на биржу.

14 июня кей-поп-группа BTS объявила о перерыве в совместном творчестве. Музыканты намерены сосредоточиться на сольных проектах.

Артисты опубликовали на ютьюбе часовое видео, приуроченное к девятой годовщине создания коллектива. В нем участники BTS рассказали о своих планах и отметили, что, несмотря на совместные достижения, чувствуют необходимость в индивидуальном развитии.

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