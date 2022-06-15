В сети появился снимок Райана Гослинга в образе Кена

Студия Warner Bros. Pictures показала фотографию актера Райана Гослинга в образе Кена из франшизы про куклу Барби. Посмотреть их можно в твиттер-аккаунте кинокомпании.

Волосы Гослинга теперь белые, одет он в джинсовку без рукавов, а из‑под джинсов выглядывает резинка трусов с надписями «Ken». На фоне — дом, конечно же, розового цвета.