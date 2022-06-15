В сети появился снимок Райана Гослинга в образе Кена

Студия Warner Bros. Pictures показала фотографию актера Райана Гослинга в образе Кена из франшизы про куклу Барби. Посмотреть их можно в твиттер-аккаунте кинокомпании.
Волосы Гослинга теперь белые, одет он в джинсовку без рукавов, а из‑под джинсов выглядывает резинка трусов с надписями «Ken». На фоне — дом, конечно же, розового цвета.
В этом образе Райан Гослинг появится в предстоящем фильме Греты Гервиг. Кен — это красавчик возлюбленный Барби. Главную роль сыграет Марго Робби.
Гервиг самостоятельно напишет сценарий. Поможет ей в этом Ной Баумбах.
О сюжете фильма известно немного, как и подробностей о том, какие еще персонажи из линейки производителя игрушек Mattel появятся в грядущей картине. Премьера запланирована на 21 июня 2023 года.