ЕСПЧ против закона об иноагентах, новый тренер ЦСКА и другие новости дня

ЕСПЧ признал закон об иноагентах нарушающим свободу объединений. Суд постановил выплатить 73 некоммерческим организациям по 10 тыс. евро, а также компенсировать моральный вред и судебные издержки.

Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера футбольного клуба ЦСКА. Вслед за ним ушли помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян. Новым тренером стал Владимир Федотов.

Прокуратура нашла мужчину, который оскорбил в автобусе блогерку Стеллу Казияку из‑за цвета кожи. Ему грозит арест на 15 суток или общественные работы.

Владелец фастфуд-сети «Еда и точка» во Владивостоке потребовал смены названия ресторанов «Вкусно — и точка», открывшихся на базе бывшего «Макдоналдса». Если конфликт не получится урегулировать мирно, он обратится в суд.

Германия вновь начала выдавать россиянам все типы виз, включая туристические. Но оплатить консульский сбор пока можно только наличными в рублях либо с помощью немецкой кредитной карты.

Платежная система «Мир» внедрит новый способ оплаты покупок — с помощью QR-кода, который будет генерироваться на смартфоне. Банки смогут подключить его с 25 октября, а продавцам придется внести доработки для считывания кодов.

«Союзмультфильм» планирует выйти на новые зарубежные рынки. В частности, студия хочет выпускать картины в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской Америки.

ВОЗ планирует переименовать оспу обезьян и ее штаммы (центральноафриканский и западноафриканский). Нынешние названия сочли стигматизирующими и неточными.

Канада и Дания подписали соглашение об урегулировании территориального спора вокруг острова Ганса. Конфликт, который называли «самой дружелюбной войной», длился с 1973 года.

Microsoft прекратил поддержку браузера Internet Explorer из‑за его устаревания. Основные его функции перешли к запущенному в 2015 году Microsoft Edge.

GSC Game World показала вступительный ролик S.T.A.L.K.E.R. 2. В нем, как и в интро первой части, грузовик с человеком без сознания едет по ночной дороге, а затем попадает в аварию. В конце видео появляется сталкер.

Netflix разработает реалити-шоу, вдохновленное сериалом «Игра в кальмара». 456 участников будут состязаться в похожих соревнованиях, чтобы выиграть главный приз — 4,56 млн долларов.