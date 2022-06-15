ЦБ рекомендовал кредитным организациям отказаться от выплаты дивидендов и бонусов

Банк России считает, что кредитным организациям необходимо отказаться от выплаты дивидендов акционерам и «нефиксированной части оплаты труда» топ-менеджеров. Об этом говорится в информационном письме Центробанка.

Регулятор заявляет, что такая мера необходима «в условиях структурной трансформации российской экономики». Кроме того, она поможет обеспечить финансовую устойчивость кредитных организаций.

От выплаты дивидендов банкам необходимо отказаться «как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе». Что касается бонусов руководству, их стоит прекратить выплачивать до конца текущего года.