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Роспотребнадзор введет дополнительные меры из‑за риска завоза чумы в страну

Виктория Шанина
Сегодня в 17:57

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о введении дополнительных мер в связи с риском завоза чумы в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс».

В сообщении ведомства говорится, что на территории страны сохраняется угроза «активизации природных очагов чумы» и завоза болезни «из неблагополучных в эпидемическом отношении стран».

Роспотребнадзор рекомендовал федеральным властям провести мероприятия по профилактике распространения чумы. В частности, информировать население о заболевании и необходимости иммунизации.

Руководителям территориальных органов посоветовали внести предложения по «актуализации противочумных мероприятий» с учетом активности природных очагов. Также необходимо оценить готовность больниц на случай выявления больного с подозрением на чуму.

Властям регионов поручено определить категории граждан группы риска. Необходимо будет обеспечить их вакцинацию против чумы.

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