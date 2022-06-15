В музее-усадьбе «Ясная поляна» пройдет шестой театральный фестиваль «Тостой»

С 8 по 10 июля в музее-усадьбе «Ясная поляна» пройдет шестой театральный фестиваль «Толстой», рассказали «Афише Daily» организаторы. Тема этого года — «Детство» — приурочена к 170-летию публикации одноименной повести писателя и 160-летию его венчания с Софьей Андреевной.

В программе покажут современные трактовки произведений Толстого и авторов, созвучных его творчеству. Форматы их будут самые разные — от традиционной драмы до спектаклей-променадов.

Театр им. Вахтангова свой покажет главный спектакль сезона — «Война и мир», режиссер из Новосибирска Полина Кардымон представит аудиальный перформанс «Коромысли» (номинант «Золотой Маски), а петербургская команда привезет спектакль-альманах «Лес», вдохновленный философией мыслителя Владимира Бибихина.

В рамках резиденции «Сила слова» независимый театр «Мастерская Брусникина» и режиссер Алина Насибуллина покажут постановку «Муравейное братство» — легенду о крепостном оркестре, который давно исчез, но иногда чудесным образом вновь появляется в лесах и лугах Ясной Поляны.

Впервые на фестивале появится музыкальная программа. За нее будет отвечать Виктор Осадчев — композитор, пианист, заведующий кафедрой музыкальной звукорежиссуры РАМ им. Гнесиных. Специально для мероприятия он подготовит несколько ностальгических композиций о детстве, проведенном Толстым и его детьми в усадьбе.

В расширенной детской программе этого года — серия мастер-классов по истории театра, тематические развивающие настольные игры и семь спектаклей. Все постановки покажут под открытым небом, узнать полную программу можно на сайте феста.