Завершился фестиваль авторской музыки «Сам.Фест». Организаторы объявили победителей

В Самаре завершился первый фестиваль авторской музыки «Сам.Фест». За два дня, 11 и 12 июня, стадион «Солидарность Самара-арена» посетили около 50 тыс. зрителей, онлайн-трансляция собрала более 6,5 млн просмотров. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

На фестивале выступили Вячеслав Бутусов, IOWA, Сергей Бобунец, Slava Marlow, группа The Hatters, Artemiev и VLNY. Между концертами уже популярных артистов на сцену выходили молодые музыканты — победители творческого конкурса «Сам.Фест».

11 июня отыграли группа «Двадцать» (Хабаровск), Роза Карим (Сургут), Веснушка (Москва), Tramontana (Самара), Алексей Занин (Ростов-на-Дону). Во второй день за главный приз поборолись Аdvinke (Казахстан), «Балакирь» (Пермь), «Инкогнито» (Санкт-Петербург), Gulnara (Уфа) и Yanka Monkey (Екатеринбург).

После просмотра живых выступлений конкурсантов жюри вынесло решение. Главный приз выиграла группа «Двадцать», на втором месте — панк-фолк-группа «Балакирь», а третье место разделили Yanka Monkey и Gulnara. Приз зрительских симпатий вручили Tramontana.

Все победители получили сертификаты на музыкальные инструменты, а группа «Двадцать» — возможность записать собственный мини-альбом. Также команда фестиваля выпустит сборник лучших песен, в который войдут треки всех десяти конкурсантов.