перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ЦБ рекомендовал кредитным организациям отказаться от выплаты дивидендов и бонусов 19:16
«Союзмультфильм» намерен выйти на рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки 18:49
В музее-усадьбе «Ясная поляна» пройдет шестой театральный фестиваль «Тостой» 18:01
Роспотребнадзор введет дополнительные меры из‑за риска завоза чумы в страну 17:57
Что будет с вином в России? Поставки из каких стран остановились? Отвечает крупный импортер 17:43
Завершился фестиваль авторской музыки «Сам.Фест». Организаторы объявили победителей 17:41
Christian Wiediger/Unsplash
Германия возобновила выдачу туристических виз россиянам 16:44
Канада и Дания урегулировали спор по острову Ганса. Он длился 49 лет 16:28
В Москве стартовали съемки сериала о советском серийном убийце. Вот первые кадры 16:22
В лесопарки Москвы выпустили более 30 краснокнижных зайцев 16:04
Канадская Kinross Gold продала российские активы за 340 млн долларов 15:33
David Rush/YouTube
Американец полчаса балансировал с бензопилой на лбу. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса 15:00
«Комитет против пыток»* после ликвидации продолжит работу под новым названием 14:45
Старейший музей Словении закрыл выставку из‑за предполагаемых подделок работ Шагала и Матисса 14:43
Петербуржцу, который назвал темнокожую девушку «обезьяной», грозит 15 суток или общественные работы 14:04
В России начали тестировать отечественную замену Tetra Pak 13:34
GSC Game World/YouTube
Отсылки к первой части и аномалия на АЭС во вступительном ролике S.T.A.L.K.E.R. 2 12:52
ВОЗ переименует оспу обезьян и ее штаммы. Нынешние названия сочли дискриминационными 11:49
Приморская сеть кафе «Еда и точка» будет добиваться смены названия преемника «Макдоналдса» 11:46
Новым главой департамента кинематографии Минкульта станет продюсер «Оттепели» 10:37

Канада и Дания урегулировали спор по острову Ганса. Он длился 49 лет

Виктория Шанина
Сегодня в 16:28

Министерства иностранных дел Канады и Дании подписали соглашение об урегулировании территориального спора вокруг острова Ганса в Северном Ледовитом океане. Об этом говорится на сайте датского МИДа.

Площадь острова — 1,3 квадратных километра, страны поделят его примерно пополам. По нему будет проведена граница, разделяющая его между канадской территорией Нунавут и полуавтономной датской Гренландией.

«Сегодня министр иностранных дел Канады Мелани Жоли и министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод вместе с премьер-министром Гренландии Муте Б.Эгеде подписали в Оттаве соглашение, которое разрешает неурегулированные пограничные вопросы по острову Тартупалук/Ганса», — сообщает МИД Дании.

Ведомство отмечает, что этот договор — «важная историческая веха» в отношениях между «друзьями и соседями», а также кульминация многолетних дискуссий.

Территориальный спор между Данией и Канадой по острову Ганса длился с 1973 года. Тогда разрабатывалось соглашение о разграничении континентального шельфа между Канадой и Гренландией, но так как остров не является морской территорией, его принадлежность стоит рассматривать отдельно. Конфликт протекал в относительно мирной форме, но его разрешение было тяжелым из‑за стратегической значимости региона.

Этот спор называли «самой дружелюбной войной» и «войной виски». Когда датчане высаживались на остров, они оставляли бутылку аквавита — крепкого скандинавского напитка —, а канадцы оставляли бутылку виски. По словам очевидцев, на острове Ганса множество пустых бутылок, стаканов и документов, свидетельствующих о прошлых экспедициях.

События недели на afisha.ru
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
комедия
Молодой человек
Павел Табаков прикидывается зумером
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
детектив
Пропавшая
Джерард Батлер бросается на поиски пропавшей жены
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Мелани Жоли
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить