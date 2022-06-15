Канада и Дания урегулировали спор по острову Ганса. Он длился 49 лет

Министерства иностранных дел Канады и Дании подписали соглашение об урегулировании территориального спора вокруг острова Ганса в Северном Ледовитом океане. Об этом говорится на сайте датского МИДа.

Площадь острова — 1,3 квадратных километра, страны поделят его примерно пополам. По нему будет проведена граница, разделяющая его между канадской территорией Нунавут и полуавтономной датской Гренландией.

«Сегодня министр иностранных дел Канады Мелани Жоли и министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод вместе с премьер-министром Гренландии Муте Б.Эгеде подписали в Оттаве соглашение, которое разрешает неурегулированные пограничные вопросы по острову Тартупалук/Ганса», — сообщает МИД Дании.

Ведомство отмечает, что этот договор — «важная историческая веха» в отношениях между «друзьями и соседями», а также кульминация многолетних дискуссий.

Территориальный спор между Данией и Канадой по острову Ганса длился с 1973 года. Тогда разрабатывалось соглашение о разграничении континентального шельфа между Канадой и Гренландией, но так как остров не является морской территорией, его принадлежность стоит рассматривать отдельно. Конфликт протекал в относительно мирной форме, но его разрешение было тяжелым из‑за стратегической значимости региона.

Этот спор называли «самой дружелюбной войной» и «войной виски». Когда датчане высаживались на остров, они оставляли бутылку аквавита — крепкого скандинавского напитка —, а канадцы оставляли бутылку виски. По словам очевидцев, на острове Ганса множество пустых бутылок, стаканов и документов, свидетельствующих о прошлых экспедициях.