В лесопарки Москвы выпустили более 30 краснокнижных зайцев

В Москве на природные территории выпустили более 30 зайцев для восстановления популяции. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Так, в естественной среде оказались 16 беляков и 16 русаков. Оба эти вида занесены в Красную книгу Москвы.

В комплексе городского хозяйства отметили, что зверей выращивали и выкармливали по специальной технологии, благодаря которой они могут самостоятельно жить в дикой природе.

В настоящее время во многих регионах популяция зайцев находится в упадке, поэтому специалисты разработали специальные программы для восстановления численности животных. Всего в дикую природу выпустят более 100 зайцев.