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Канадская Kinross Gold продала российские активы за 340 млн долларов

Виктория Шанина
Сегодня в 15:33

Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold закрыла сделку о продаже 100% своих российских активов. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Новым владельцем активов Kinross стала группа компаний Highland Gold Mining. Сделка обошлась ей в 340 млн долларов.

Эта сумма, согласно достигнутому ранее соглашению, должна была составить 680 млн долларов. Однако она была скорректирована после ее рассмотрения «недавно сформированной подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ».

«Мы хотим поблагодарить наших сотрудников в России за их приверженность нашему общему делу, профессионализм и усердную работу. Их постоянное серьезное отношение к вопросам производственной безопасности и защите окружающей среды — особенно в течение переходного периода — заслуживает глубокой признательности», — заявил Дж. Пол Роллинсон, президент и главный исполнительный директор Kinross Gold.

По его словам, после выхода из российских активов портфель проектов Kinross останется на высоком уровне. В частности, благодаря «двум первоклассным активам, „Тасиаст“ и „Паракату“, а также устойчивым показателям рудников в Северной и Южной Америках, растущему бизнесу в Чили и крупному проекту развития мирового класса Great Bear в Канаде».

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