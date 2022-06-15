Американец полчаса балансировал с бензопилой на лбу. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса

Мужчина простоял с бензопилой 31 минуту и 25 секунд. Таким образом, он попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Американец Дэвид Раш из Айдахо поставил мировой рекорд по продолжительности балансирования с бензопилой на лбу. Об этом сообщает UPI.

Раш уже ставил рекорд по самому длительному удержанию бензопилы на голове в 2017 году, простояв с ней 5 минут и 1 секунду. Однако кто‑то превзошел его по времени, продержавшись с инструментом 6 минут и 48 секунд.

«Я надеюсь, что теперь смогу оставить приз на какое‑то время, так как в моей жизни он занимает особое место», — подчеркнул мужчина.

Всего у Раша около 250 сертифицированных рекордов, которые попали в Книгу рекордов Гиннесса.