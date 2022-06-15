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Старейший музей Словении закрыл выставку из‑за предполагаемых подделок работ Шагала и Матисса

Денис Ламехов
Сегодня в 14:43

Национальный музей Словении, старейший в стране, был вынужден закрыть выставку произведений художников XX века после сообщений о том, что представленные работы могут быть поддельными, передает Artnews.

Экспозиция была отменена за несколько часов до открытия: перед запуском ряд экспертов ознакомились с ее содержанием и высказали сомнения в происхождении работ. В рамках нее должны были показать полотна, приписываемые Пабло Пикассо, Винсенту Ван Гогу, Анри Матиссу, Марку Шагалу и других мастерам эпохи модерна.

Сама выставка получила название «Путешествия» (по-словенски — «Putovanja»). Сейчас вся информация о ней удалена с сайта музея.

Artnews пишет, что работы были переданы Национальному музею семьей Больковацей — ее связывают с Йосипом Больковацем, который занимал пост главы МВД страны в 1990–1991 годах и скончался в 2014-м. Всего в собрание перешло порядка 160 произведений. Дарители не комментировали происшествие.

Другое посвященное арт-сфере издание Artnet пишет, что среди переданных полотен — работы, чьими авторами называются Казимир Малевич, Эдгар Дега, Анри Тулуз-Лотрек, Хуан Миро, Эдвард Мунк, Уильям Тернер и другие художники.

The Guardian приводит комментарий словенского художественного критика Бране Ковича, который заявил: «Это чистые подделки. <…> Не нужно быть экспертом в истории искусств, чтобы это заметить». Изображений работ издания не публикуют, их не удалось обнаружить и в местных словенских СМИ.

По словам Ковича, «крайне маловероятно, чтобы такое количество шедевров могло находиться в частной коллекции в Словении». При этом, если аутентичность работ будет подтверждена, их совокупная стоимость превысит 1 млрд долларов, заявили эксперты.

Директор Национального музея Павел Кар заявил, что лично проверял сертификаты подлинности произведений, предоставленные дарителями. По сообщению Artnet, Кар признал, что можно было сделать больше для установления оригинальности полотен, изучив так называемый каталог-резоне, куда включаются все известные произведения конкретного художника.

По данным Artnews, ранее Кар был связан с ИТ-сферой и никогда не занимался управлением в музейной сфере.

Полиция начала расследование инцидента с возможными подделками. Словенский министр культуры Аста Вречко заявила, что представители властей встретились с экспертами, чтобы изучить документы о происхождении работ еще до отмены выставки.

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