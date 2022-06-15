Отсылки к первой части и аномалия на АЭС во вступительном ролике S.T.A.L.K.E.R. 2

В нем, как и в интро первой части, грузовик с человеком без сознания в кузове едет по ночной дороге, а затем попадает в аварию. Голоса на заднем фоне обсуждают опасность крупного выброса в зоне. В конце видео показана аномалия на АЭС, на фоне которой появляется сталкер.

Накануне релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 вновь отложили — на 2023 год без конкретной даты. Изначально выход намечали на 28 апреля 2022 года, затем его перенесли на 8 декабря. Тогда в GSC говорили, что за это время они смогут «полностью реализовать свое видение и довести игру до нужного состояния».

Из‑за «спецоперации» S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет официально выходить в России, из игры уберут русскую озвучку (но оставят субтитры). Релиз планируется на ПК и Xbox.

Первый тизер-трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 появился в июле 2020 года. Разработчики показали пейзажи Припяти, нескольких сталкеров и бункер с колбами, в которых плавают зародыши мутантов.

31 декабря того же года студия показала тизер геймплея игры. В нем главный герой по имени Скиф бежит по полуразрушенному зданию, а затем пытается поймать сигнал на карманном компьютере. Саундтреком к видео послужил кавер на «Линию жизни» группы «Сплин».