В России начали тестировать отечественную замену Tetra Pak

Российские производители приступили к эксперименту по созданию «отечественного Tetra Pak» для замены импортных аналогов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко.

«Мы сейчас проводим эксперимент, он в активной фазе: как нашу целлюлозно-бумажную промышленность поженить с производителями продуктов питания для того, чтобы импортную упаковку можно было заместить», — сказала она.

Абрамченко уточнила, что упаковка будет «экологичного» серого цвета.

Эксперимент по замене Tetra Pak проходит с производителем из Республики Коми «Монди» и с заводами молочной продукции, среди которых АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В.Верещагина».

По словам вице-премьера, наращивание производства происходит параллельно с тестированием отечественных красок в качестве применения их на импортной технологии. Она подчеркнула, что «на качестве и безопасности того, что расфасовано в эту упаковку, такая замена никак не отразится».

Кроме того, Абрамченко заявила, что уже в этом году российская замена Tetra Pak перейдет в серийное производство. «Уже первые партии отечественного картона для Pure-Pak закуплены для молочной отрасли. Насколько я знаю, в такой упаковке уже можно приобрести вологодское молоко», — добавила она.

13 июня власти Швеции запретили Tetra Pak поставлять свою продукцию в Россию. Компания надеялась продолжить деятельность на российском рынке, ссылаясь на то, что в их упаковках выпускают детское питание. Оно, в свою очередь, входит в перечень необходимых продуктов.