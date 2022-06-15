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ВОЗ переименует оспу обезьян и ее штаммы. Нынешние названия сочли дискриминационными 11:49
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ВОЗ переименует оспу обезьян и ее штаммы. Нынешние названия сочли дискриминационными

Семён Гудошников
Сегодня в 11:49

Всемирная организация здравоохранения вместе с экспертами работает над новым названием для оспы обезьян и ее штаммов. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус, пишет Forbes.

На прошлой неделе группа из 30 ученых, в том числе из Африки, заявила, что нынешнее название вируса «стигматизирующее» и его необходимо срочно изменить. Представитель ВОЗ сообщил, что название не соответствует рекомендациям ассоциации, согласно которым при именовании болезней нельзя использовать обозначения географических регионов или животных.

По словам пресс-секретаря ВОЗ, в таких названиях необходимо избегать возможности оскорбить какие‑либо «культурные, социальные, национальные, региональные, профессиональные или этнические группы».

Сейчас на сайте ВОЗ указано два штамма оспы обезьян — центральноафриканский и западноафриканский. По мнению ученых, такое именование не только дискриминационное, но и неточное. Все больше фактов указывает на то, что вирус незаметно распространялся от человека к человеку на протяжении долгого времени.

Ученые также выразили обеспокоенность, что в СМИ статьи о вспышке оспы обезьян регулярно иллюстрируют фотографиями с африканскими пациентами. Они предложили ВОЗ обозначить различные штаммы вируса цифрами. В организации пообещали объявить новые названия как можно скорее.

О нынешней вспышке оспы обезьян стало известно в мае 2022 года. По данным на 8 июня, выявлено 1258 случаев в 28 странах, где вирус обычно не распространен — в основном в Европе и Америке. В африканских государствах, где болезнь встречается часто, с начала года зафиксировано 1536 возможных случаев, 72 пациента умерли.

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