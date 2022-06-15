Новым главой департамента кинематографии Минкульта станет продюсер «Оттепели»

Продюсер фильма «Географ глобус пропил» и сериала «Оттепель», киновед Дмитрий Давиденко возглавит департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На данном посту Давиденко сменит Светлану Максимиченко, которая была главой департамента с августа 2020 года. Она перейдет на другую работу.

Давиденко окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИК и аспирантуру вуза. Он более 10 лет работал в продюсерской компании Валерия Тодоровского и кинокомпании «Мармот-фильм». Давиденко выступил продюсером более 20 картин, среди которых фильмы «Поддубный» (2012), картина «Географ глобус пропил» (2013), Гипноз» (2020) и «Дунай» (2021), сериалы «Оттепель» (2013) и «Садовое кольцо» (2016).

Давиденко продюсировал фестиваль российских фильмов «Русское возрождение» в Австралии и Новой Зеландии (2010-2020), Недели российского кино в Армении (2016-2019), фестиваль российских фильмов в Аргентине (2019).