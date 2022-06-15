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Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА. Его место занял Владимир Федотов

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:14
Обновлено сегодня в 10:32:

Владимир Федотов стал новым главным тренером ЦСКА. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

Вместе с ним тренерский штаб пополнили Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов. Все они работали с Федотовым в клубе «Сочи», который он возглавлял с 2019 года.

Алексей Березуцкий ушел с должности главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с ним тренерский штаб покинули его помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.

«Спасибо за работу и удачи в дальнейшей карьере! Мы не прощаемся!» — сказано в заявлении клуба.

Алексей Березуцкий был утвержден главным тренером ЦСКА 19 июля 2021 года. Под его руководством клуб занял пятое место в Тинькофф РПЛ и дошел до четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России. В нем ЦСКА проиграл «Спартаку» со счетом 0:1.

Березуцкий также играл за клуб с 2001 по 2018 году. Он провел 502 матча, в которых забил 11 голов и отдал десять результативных передач. В составе ЦСКА футболист стал шестикратным чемпионом России, семикратным победителем кубка страны и шестикратным обладателем Суперкубка России.

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