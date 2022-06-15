Бесплатный фотобанк Pexels закрыл доступ для россиян

Бесплатный сервис с изображениями Pexels ограничил доступ к своему сайту для пользователей из России. Об этом сообщает «Коммерсант».

При попытке зайти на сайт фотохостинга появляется уведомление о том, что платформа «решительно осуждает продолжающуюся незаконную войну России на Украине».

«Pexels больше не доступен в России. Чтобы прочитать достоверную информацию о том, что происходит на Украине, зайдите на сайт ООН», — сказано в заявлении на сайте Pexels.

2 июня в России перестал работать бесплатный фотохостинг Pixabay.