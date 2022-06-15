ЕСПЧ признал закон об иноагентах нарушающим свободу объединений

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал российский закон об иноагентах нарушающим свободу собраний и объединений, обеспеченную в Европейской конвенции о защите прав человека. Об этом сообщили «Ведомости».

Такое решение суд принял по делу «„Экозащита“ и другие против России». В рамках этого дела ЕСПЧ рассматривал жалобы 73 некоммерческих организаций, которые были затронуты законом об иностранных агентах.

Первые иски были поданы в ЕСПЧ еще в феврале 2013 года, однако решение по ним последовало только сейчас. Суд признал, что в законе отсутствуют четкие критерии признания НКО-иноагентом и постановил выплатить каждому заявителю по 10 тыс. евро.

При этом ЕСПЧ отказался рассматривать жалобы на нарушение статей о запрете дискриминации, свободе выражения мнения и пределе использования ограничений в отношении прав.

Тем не менее, суд отметил, что российское законодательство широко трактует термин «политическая деятельность» и признает ей «обычную деятельность организаций», связанную «с нормальным функционированием демократического общества».

Кроме того, ЕСПЧ назвал необоснованным использование понятия «иностранный агент» из‑за наличия у него негативной коннотации. С учетом исторических традиций, по мнению суда, этот термин воспринимается в значении «шпион» или «предатель».

Cуд назначил заявителям дополнительно компенсацию морального ущерба в более чем 292 тыс. евро и возмещение судебных расходов в размере почти 119 тыс. евро. Правда деньги они, скорее всего, не получат в свете подписания президентом России законопроекта о неисполнении решений ЕСПЧ.