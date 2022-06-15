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На территории Украины погиб военный журналист Сергей Постнов

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:01

На территории Украины погиб военный журналист Сергей Постнов, работавший в Департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии. Об этом сообщил на своем сайте Совет ветеранов центрального аппарата ОВД.

Ведомство рассказало, что Постнов скончался в ночь с 13 на 14 июня «при исполнении воинского долга». Журналист являлся полковником, освещал «специальную военную операцию», выполнял «служебно-боевые задачи».

«В составе группировки „V“ он прорывался в Гостомель, затем участвовал в освобождении ряда городов и населенных пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики», — рассказали в Совете ветеранов.

Коллеги назвали Постнова «замечательным офицером, другом и отцом, добрым и отзывчивым человеком с большой буквы». «Его отличали высокий профессионализм, организованность и исполнительность, а также творческий подход в решении задач», — добавили ветераны ОВД.

Сергей Постнов был выпускником екатеринбургского Суворовского училища и Военного университета Минобороны. Он работал корреспондентом и редактором газеты «Зоркий часовой», а также журнала «На боевом посту». Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и медалью Суворова.

Это не первый случай, когда в ходе «спецоперации» России на территории Украины пострадал работник СМИ. В марте под Киевом был ранен репортер Fox News Бенджамин Холл, его коллеги — оператор Пьер Закржевски и украинская журналистка Александра Кувшинова — погибли.

Также погибла под обстрелами в Киеве журналистка The Insider* Оксана Баулина. Кроме того, получил пулевое ранение в ногу корреспондент «Известий» Родион Северьянов. 12 апреля в Мариуполе пострадала репортер Первого канала Ирина Куксенкова.

21 апреля под обстрел попал корреспондент медиакомпании RT Борис Кузнецов, в середине мая это же случилось с его коллегами Владимиром Баталиным и Виктором Мирошниковым. В конце мая скончался в результате смертельного ранения французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф, работавший на телеканале BFM TV.

* The Insider признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

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