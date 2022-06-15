Николь Кидман и Зак Эфрон снимутся в новой комедии Netflix

Обладательница премии «Оскар» Николь Кидман и американский актер Зак Эфрон, известный по фильмам «Красивый, плохой, злой» и «Классный мюзикл», снимутся в новой комедии, которую выпустит стриминговый сервис Netflix. Об этом сообщил Deadline.

Вместе с ними на экране появится звезда хоррора «Бойся своих желаний» и сериала «Притворство» Джои Кинг. Режиссером картины выступит сценарист «Писателей свободы» и «Мостов округа Мэдисон» Ричард ЛаГравенес. Съемки ленты начнутся уже в 2022 году.

ЛаГравенес написал сценарий ленты вместе с Кэрри Соломон, которая сейчас работает над ремейком «Одиннадцати друзей Оушена» с Марго Робби. Продюсированием проекта занимались Джо Рот, Джефф Кирхенбаум и Алисса Альтман.

Комедия, у которой пока нет названия, расскажет о неожиданном романе, который будет иметь невероятные последствия для молодой женщины, ее матери и ее босса — кинозвезды. Все трое столкнутся со сложностями в любви, сексе и самоидентификации.