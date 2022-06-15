В Mutabor выступят артисты из объединения WIP

В московском клубе Mutabor 18 июня выступят артисты из творческого объединения WIP. Они займут все четыре зоны заведения. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Они обещают, что Mutabor станет площадкой для экспериментов. В клубе представят звуковой перформанс «Храм» Пелагеи Щеглинской и спектакль «Путь самурая». Они будут показаны на главной сцене.

Также в Mutabor можно будет посмотреть театральную постановку «Петя и Волк» с бинарным оркестром и драматургией Прокофьева. Все три работы подготовил бинарный биотеатр под руководством Василия Березина.

Кроме того, композитор Роман Кутнов выступит с кросс-жанровым проектом Corell AV/Live. С помощью сочетания саунд-дизайна, элементов генеративной музыки и нелинейных ритмических структур он создаст уникальное аудио-пространство.

В ночной программе события будет проект мастерской «Тон». В его рамках 18 музыкантов при участии медиахудожника Рината Мустафина создадут единый арт-объект. Среди участников — Apollo Eastman, Ataraye, Jovani Boa, Unicorn Saliva, Saorom, Misha Nikiting, Sadsadsergievposad и другие артисты.

Сцену Medium займет группировка «Моя Музыка», состоящая из Трипкота, а.Джа и Эфиопъ и мультижанровых инструменталистов. Также там выступит Pointofyou, Michail Bert, Skunk York b2b Vouie Lega.

Наконец, во дворе клуба появятся представители хаус- и минимал-сцены: Alixander Gorchilin, Arthemii, Cancelled, D.A.L.I, EEL, Gevorg Simonyan, J.P, KC и Lega. А подвальные помещения займут художники WIP, в том числе Алина Виноградова, Антон Рева, Дарья Пасечник, Маша Лапина и Тир Мустафин.

Приобрести билеты на мероприятия можно на сайте «Афиши».