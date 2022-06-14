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Российский МИД ввел санкции против 29 британских журналистов

Виктория Шанина
Вчера в 22:56

Министерство иностранных дел России ввело санкции против 29 сотрудников британских СМИ, а также 20 представителей оборонного комплекса Великобритании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Среди журналистов в санкционном списке оказались главред The Guardian Кэтрин Винер, главред The Times Джон Уитероу, гендиректор «Би-би-си» Тимати Дэйви, а также главред Daily Telegraph Крис Эванс.

В числе представителей оборонного комплекса, попавших под ограничения, — заместитель главы Минобороны Великобритании Джереми Куин, командующий ВМС Бенджамин Ки и командующий ВВС Майкл Уигстон

В сообщении МИД указывается, что вошедшие в санкционный список британские журналисты «причастны к преднамеренному распространению лживой и однобокой информации» о «спецоперации» России на Украине. Кроме того, «своими предвзятыми оценками они способствуют разжиганию русофобии в британском обществе», заявляет министерство.

Представители оборонного комплекса, согласно заявлению МИД, участвуют в принятии решений о поставках оружия в Украину.

Лицам из российского санкционного списка запрещен въезд в страну.

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