Директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон дал в интервью «Коммерсанту» прогнозы относительно российской экономики в условиях санкций. По его мнению, россиян ждет примитивизация труда, снижение доходов и утрата человеческого капитала. А вот безработица вырастет не сильно. Публикуем пересказ размышлений Гимпельсона (большая их часть дана в значительно отредактированном виде с сохранением фактического смысла). Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Российский рынок труда переживает кризисы не так, как рынки труда в Западной Европе и США. Если там вместе со снижением ВВП пропорционально сокращается занятость, у нас вместо этого падают трудовые доходы.
В нынешний кризис большого роста безработицы тоже не ожидается, но удар по трудовым доходам будет сильный. Отличительной чертой этого кризиса обещает стать его затяжной характер, поскольку ни санкции, ни контрсанкции никто в обозримом будущем снимать не собирается.
Отличие российского рынка труда обусловлено рядом факторов. Один из них — трудовое законодательство. Уволить работника сложно и дорого — это нужно согласовывать с профсоюзами и властями, а затем выплачивать большие компенсации. А вот снизить зарплату или не выплачивать надбавки и премии легко.
Второй фактор — низкое пособие по безработице. Люди, потерявшие работу, не могут на него прожить и быстро берутся за другое дело — идут убирать квартиры, торговать или устраиваются таксистами.
Безработица все же будет расти, но не как «водопад, а как тоненький ручеек». Ведь после сокращения зарплаты кто‑то не согласится работать за такие деньги и уйдет по собственному желанию.
На уровень безработицы также повлияет сокращение найма. В кризис работодатели перестают привлекать новых сотрудников, а это удлиняет продолжительность безработности для тех, кто уже нигде не устроен.
Уход западных компаний приведет к долгосрочным проблемам и структурной перестройке российской экономики. Прекращение или затруднение импорта машин, оборудования и компьютеров поставит необходимость восстанавливать свое производство, зачастую опираясь на устаревшие технологии.
Вместо тех, кто обслуживает конвейер и работает со сложной электроникой, будут нужны рабочие-ремонтники, которые продлевают жизнь автомобилю в гараже. В некоторых сферах западные технологии постараются заменить китайскими. Но далеко не везде это получится сделать.
В строительной сфере при прекращении импорта не удастся поддерживать значительную часть техники. Мы откатимся к более простым технологиями, и нам потребуется больше народу. В торговле многие люди потеряют работу или перейдут на обслуживание торговых связей с российскими производителями. С точки зрения квалификации это будет менее сложная работа.
Это проявится и в снижении человеческого капитала — ключевого ингредиента благополучия. Современные навыки будут утрачиваться и замещаться теми, которые нужны этой «новой-старой экономике».
Человеческий капитал имеет значение как для конкретного человека, так и для общества в целом. Чем более ты образованный и умелый, тем больше у тебя зарплата. Чем больше таких людей вокруг, тем выше качество социальной среды и уровень доходов даже у тех людей, кто занимается более примитивным трудом.
Кто‑то в поисках заработка может уехать в другой город. Но далеко не все — некоторых остановят маленькие дети иди пожилые родители, за которыми нужно ухаживать. Плюс нужны деньги для переезда.
Для молодежи, которая выходит на рынок в условиях кризиса, будет более низкая зарплата. И это неравенство сохраняется всю жизнь, даже если условия меняются.
Критикуют Болонскую систему люди, которые не смогли в нее вписаться — получили меньше магистерских мест и стали меньше зарабатывать. Двухуровневая система дает более широкое образование, чем специалитет. Это позволяет проще вписаться в рынок.
Критика бакалавриата часто строится на эмоциях и представлениях, а исследования показывают, что чем шире образование, тем лучше и для студентов, и для роста производительности труда, и для экономики в целом.
В условиях, когда технологии быстро меняются, человек должен все время профессионально мигрировать. Поэтому ключевая задача системы образования — дать максимально широкую фундаментальную базу. Необходимо преподавать математику (она формирует логику, используется во многих специальностях) и учить критическому мышлению — без него никакой прогресс невозможен.