Директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон дал в интервью «Коммерсанту» прогнозы относительно российской экономики в условиях санкций. По его мнению, россиян ждет примитивизация труда, снижение доходов и утрата человеческого капитала. А вот безработица вырастет не сильно. Публикуем пересказ размышлений Гимпельсона (большая их часть дана в значительно отредактированном виде с сохранением фактического смысла). Полный текст интервью можно прочитать здесь. Российский рынок труда переживает кризисы не так, как рынки труда в Западной Европе и США. Если там вместе со снижением ВВП пропорционально сокращается занятость, у нас вместо этого падают трудовые доходы. В нынешний кризис большого роста безработицы тоже не ожидается, но удар по трудовым доходам будет сильный. Отличительной чертой этого кризиса обещает стать его затяжной характер, поскольку ни санкции, ни контрсанкции никто в обозримом будущем снимать не собирается.

«Нас ждет длительное падение или стагнация доходов. Это значит, что люди станут значительно беднее. Соответственно, будет страдать платежеспособный спрос, что внесет свой вклад в снижение производства и экономики в целом».

Отличие российского рынка труда обусловлено рядом факторов. Один из них — трудовое законодательство. Уволить работника сложно и дорого — это нужно согласовывать с профсоюзами и властями, а затем выплачивать большие компенсации. А вот снизить зарплату или не выплачивать надбавки и премии легко. Второй фактор — низкое пособие по безработице. Люди, потерявшие работу, не могут на него прожить и быстро берутся за другое дело — идут убирать квартиры, торговать или устраиваются таксистами. Безработица все же будет расти, но не как «водопад, а как тоненький ручеек». Ведь после сокращения зарплаты кто‑то не согласится работать за такие деньги и уйдет по собственному желанию. На уровень безработицы также повлияет сокращение найма. В кризис работодатели перестают привлекать новых сотрудников, а это удлиняет продолжительность безработности для тех, кто уже нигде не устроен. Уход западных компаний приведет к долгосрочным проблемам и структурной перестройке российской экономики. Прекращение или затруднение импорта машин, оборудования и компьютеров поставит необходимость восстанавливать свое производство, зачастую опираясь на устаревшие технологии.

«Старые технологии более трудоемкие, чем современные. Это значит, понадобится больше работников. То есть занятость будет расти, но люди будут заниматься более примитивным трудом».

Вместо тех, кто обслуживает конвейер и работает со сложной электроникой, будут нужны рабочие-ремонтники , которые продлевают жизнь автомобилю в гараже. В некоторых сферах западные технологии постараются заменить китайскими. Но далеко не везде это получится сделать. В строительной сфере при прекращении импорта не удастся поддерживать значительную часть техники. Мы откатимся к более простым технологиями, и нам потребуется больше народу. В торговле многие люди потеряют работу или перейдут на обслуживание торговых связей с российскими производителями. С точки зрения квалификации это будет менее сложная работа.

«С точки зрения структуры экономики, как я вижу, это будет потеря сложности, постепенная примитивизация, деградация. Где‑то больше, где‑то меньше, но мне это видится как тренд».

Это проявится и в снижении человеческого капитала — ключевого ингредиента благополучия. Современные навыки будут утрачиваться и замещаться теми, которые нужны этой «новой-старой экономике».

«Человеческий капитал — важнейший фактор экономического роста, ключевой ингредиент благополучия. Если в стране нет развитого и сложного человеческого капитала, не будет и устойчивого экономического развития».

Человеческий капитал имеет значение как для конкретного человека, так и для общества в целом. Чем более ты образованный и умелый, тем больше у тебя зарплата. Чем больше таких людей вокруг, тем выше качество социальной среды и уровень доходов даже у тех людей, кто занимается более примитивным трудом. Кто‑то в поисках заработка может уехать в другой город. Но далеко не все — некоторых остановят маленькие дети иди пожилые родители, за которыми нужно ухаживать. Плюс нужны деньги для переезда. Для молодежи, которая выходит на рынок в условиях кризиса, будет более низкая зарплата. И это неравенство сохраняется всю жизнь, даже если условия меняются. Критикуют Болонскую систему люди, которые не смогли в нее вписаться — получили меньше магистерских мест и стали меньше зарабатывать. Двухуровневая система дает более широкое образование, чем специалитет. Это позволяет проще вписаться в рынок. Критика бакалавриата часто строится на эмоциях и представлениях, а исследования показывают, что чем шире образование, тем лучше и для студентов, и для роста производительности труда, и для экономики в целом . В условиях, когда технологии быстро меняются, человек должен все время профессионально мигрировать. Поэтому ключевая задача системы образования — дать максимально широкую фундаментальную базу. Необходимо преподавать математику (она формирует логику, используется во многих специальностях) и учить критическому мышлению — без него никакой прогресс невозможен .