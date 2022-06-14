18 июня независимое творческое объединение WIP представит свои проекты в московском клубе Mutabor. Организаторы шоу рассказали «Афише Daily», кого можно будет увидеть в этот вечер.

Клуб поделится на четыре зоны. Первая называется Main — симбиоз театра и оркестра, электронной музыки и аудиовизуальных перформансов. Там выступит Пелагея Щеглинская с перформансом «Храм», затем представят спектакли — «Путь самурая» и «Петя и волк». Все три события — работы бинарого биотеатра под руководством Василия Березина.

«Сorell AV/Live» — кроссжанровый проеĸт продюсера, ĸомпозитора и саунд-художниĸа Романа Кутнова. Он создаст униĸальное аудиопространство через сочетание саунд-дизайна, элементов генеративной музыки и нелинейных ритмических структур.

Купить билеты и познакомиться с программой шоу можно на сайте «Афиши».