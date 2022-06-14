Объем прокачки газа по «Северному потоку» в Германию снизится на 40%

Прокачка газа по «Северному потоку» упадет на 40%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию «Газпром».

В компании сказали, что причина — несвоевременное проведение ремонтных работ немецким конгломератом Siemens.

«В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей в настоящее время на КС „Портовая“ может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата», — заявляет «Газпром».

Поставки газа по «Северному потоку» на данный момент ограничиваются 100 млн кубометров в сутки. Хотя плановый объем — 167 млн кубометров.

На фоне этого сообщения цена газа в Европе выросла более чем на 10% — до 978 долларов за 1000 кубометров.