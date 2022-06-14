В парке Горького пройдет мини-фестиваль йоги от Organic People

Накануне самого масштабного праздника йоги и здорового образа жизни — большого фестиваля «Международный день йоги» — Organic People организует мини-фестиваль йоги на «Плюс Даче» в парке Горького. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

18 июня в 10.00 Рауф Асадов проведет занятие хатха-йогой. В 12.00 Юлия Медведева покажет, как превратить чаепитие в ритуал по китайским традициям, а через час можно будет пройтись по дороге из гвоздей под присмотром Александры Гавриловой.

В 15.00 Эдуард Малахов проведет открытый урок по цигуну — системе терапевтических упражнений. В 16.30 Асем Адылбаева начнет лекцию по аюрведе и поможет составить правильное индивидуальное питание, а в завершение гостей ждет медитация с Ильей Дунаевским.

На фестиваль йоги на «Плюс Даче» могут попасть только подписчики тарифа «Плюс» «Яндекса». Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте. Также все, кто в «Плюсе», могут приобрести билеты на большой фестиваль «Международный день йоги» 26 июня на «Афише» с 10%-ным кешбэком.

Те, у кого подписка не подключена, смогут оформить бесплатный пробный период перед входом на площадку или заранее здесь.