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Фонд борьбы с лейкемией выпустил ролик про мифы о донорстве костного мозга

Виктория Шанина
Сегодня в 16:14

Российский Фонд борьбы с лейкемией совместно с креативным агентством «Брусника» выпустил на своем ютьюб-канале видео, посвященное распространенным стереотипам о донорстве костного мозга. Его выход приурочен к Всемирному дню донора, который отмечается 14 июня.

Одна из главных задач фонда — повысить уровень осведомленности о лечении онкологии и донорстве в России. В частности, донести, что рак крови — излечимая болезнь, и всеобщая поддержка, а также пожертвования помогают пациентам выздороветь.

«Проблема в том, что люди не понимают, насколько важно создать в России базу доноров костного мозга. Они верят стереотипам, которые особо никто не опровергает. Важно доносить правдивую информацию», — говорит комик Владимир Бухаров.

В Германии в регистре доноров костного мозга находятся 10 млн человек, в Израиле — 2 млн, а в России — только 160 тыс. человек.

В ролике эксперты отвечают на вопросы о том, как трансплантация костного мозга может помочь онкобольному, может ли пациент выздороветь после пересадки и насколько опасна процедура донации костного мозга.

«Около двухсот тысяч взрослых в России болеют раком крови. Им помогают не так охотно, как детям: взрослому гораздо сложнее собрать средства на лечение или трансплантацию костного мозга. Кроме того, видов онкологических заболеваний у взрослых больше, и лечатся они сложнее. Как же мы можем позаботиться о детях, поддержать их, если не позаботимся о взрослых. Мы стремимся не только напрямую помочь подопечным фонда, но и заниматься вопросом осведомленности о раке крови, а также рассказывать о значимости даже небольшого пожертвования», — заявил Ануш Овсепян, руководитель Фонда борьбы с лейкемией.

Чтобы вступить в регистр, необходимо заполнить бумаги и сдать бесплатный анализ крови — это займет у вас около 20 минут.

«Вероятность того, что после попадания в регистр человека попросят стать донором, — 1 из 10 000, но в то же время пересадка костного мозга в буквальном смысле спасает жизнь пациента», — пишет Фонд борьбы с лейкемией в своем пресс-релизе.

Пожертвование Фонду можно отправить по ссылке.

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