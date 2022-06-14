Фонд борьбы с лейкемией выпустил ролик про мифы о донорстве костного мозга

Российский Фонд борьбы с лейкемией совместно с креативным агентством «Брусника» выпустил на своем ютьюб-канале видео, посвященное распространенным стереотипам о донорстве костного мозга. Его выход приурочен к Всемирному дню донора, который отмечается 14 июня.

Одна из главных задач фонда — повысить уровень осведомленности о лечении онкологии и донорстве в России. В частности, донести, что рак крови — излечимая болезнь, и всеобщая поддержка, а также пожертвования помогают пациентам выздороветь.

«Проблема в том, что люди не понимают, насколько важно создать в России базу доноров костного мозга. Они верят стереотипам, которые особо никто не опровергает. Важно доносить правдивую информацию», — говорит комик Владимир Бухаров.

В Германии в регистре доноров костного мозга находятся 10 млн человек, в Израиле — 2 млн, а в России — только 160 тыс. человек.

В ролике эксперты отвечают на вопросы о том, как трансплантация костного мозга может помочь онкобольному, может ли пациент выздороветь после пересадки и насколько опасна процедура донации костного мозга.