В Госдуме предложили ввести штрафы до 30 тыс. рублей за выброшенных на улицу животных

Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенных животных и до 200 тысяч рублей за укусы питомцами людей при отсутствии состава уголовного преступления. Об этом передает РИА «Новости» со слов первого зампредседателя комитета по экологии Владимира Бурматова.

Поправки уже согласованы с федеральными органами исполнительной власти и готовы к принятию в весеннюю сессию Госдумы, сказал он. Бурматов также обратил внимание на самовыгул собак, назвав его «настоящим бичом» населенных пунктов в России, из‑за которого плодятся безнадзорные животные.

В январе в Забайкалье бездомные собаки загрызли семилетнюю девочку. Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело, а местные жители начали отстреливать животных.