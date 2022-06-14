Пятьсот самых богатых людей в мире потеряли 1,4 млрд долларов с начала года

Пятьсот богатейших людей мира 1,4 трлн долларов, в том числе 206 млрд долларов только за 13 июня — из‑за роста процентных ставок на мировом рынке и опасений по поводу инфляции. Об этом сообщает Bloomberg.

Больше всех потерял основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао — 85,6 млрд долларов. Следом идут основатель SpaceX и Tesla Илон Маск c 73,2 млрд долларов, а также основатель Amazon Джефф Безос с потерями в 63,5 млрд и основатель Meta* Марк Цукерберг, потерявший 64,4 млрд.

Это резко контрастирует с прошлым годом, когда стремительно растущие рынки увеличили численность состоятельных людей в мире примерно на 8%, в том числе на 13% в Северной Америке, согласно отчету Capgemini World Wealth. Данные показывают, что богатых в Азиатско-Тихоокеанском регионе стало больше всего на 4,2%.

Также, по данным отчета, пандемия COVID-19 и денежная политика стран пошли на пользу богачам. В США, Японии, Китае и Германии проживает большая часть богатых людей мира — почти 64% состоятельных людей во всем мире.

* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.