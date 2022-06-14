Второй сезон российского сериала «Сама дура» получил главный приз немецкого фестиваля вэб-сериалов

Второй сезон российского подросткового сериала «Сама дура» Анны Зайцевой получил главный приз Best Series престижного немецкого фестиваля вэб-сериалов Die Seriale.

«Я очень рада, что мы получили главный приз на Die Seriale! Здесь были десятки сериалов из 18 стран, и в этом году мы — лучшие! Мне казалось, что у нас в сериале много русской специфики, что языковая и культурная разница может повлиять на восприятие. Для меня очень важно было почувствовать, что наше кино вызывает абсолютно одинаковые эмоции и сопереживания героям как у нас, так и у людей из абсолютно разных стран», — рассказала режиссер.

По словам Зайцевой, возможность показывать кино за границей дает возможность увидеть, что граждане разных стран ничем не отличаются друг от друга. «Ценности и чувства у нас одинаковые, и это здорово», — добавила она.

Сюжет сериала рассказывает о сестрах-подростках, бунтарке Кристине и незрячей Маше. Они постоянно ссорятся, но, попадая в передряги, всегда выручают друг друга. Проект снят по мотивам одноименной короткометражки Зайцевой, которая собрала 34 миллиона просмотров.