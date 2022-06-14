Пассивная агрессия, «Чам Бакет» и грустный котик: в сети шутят над новым названием экс-«Макдоналдса»

12 июня, в день открытия первого ресторана, экс-«Макдоналдс» наконец определился с новым названием. Выбирали из множества вариантов — «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса», «Это он», «Точно он», «Компас». Все эти названия предварительно регистрировали в Роспатенте. Остановились в итоге на «Вкусно и точка» — такой вариант в СМИ до этого не фигурировал и стал для многих неожиданностью.

В твиттере и телеграм-каналах принялись шутить про новый бренд. Некоторые увидели в нем фразу человека, которому нужно смириться со своей судьбой. Если другого варианта нет, значит, стоит принять: «вкусно — и точка!».