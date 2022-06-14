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Пассивная агрессия, «Чам Бакет» и грустный котик: в сети шутят над новым названием экс-«Макдоналдса»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:01

12 июня, в день открытия первого ресторана, экс-«Макдоналдс» наконец определился с новым названием. Выбирали из множества вариантов — «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса», «Это он», «Точно он», «Компас». Все эти названия предварительно регистрировали в Роспатенте. Остановились в итоге на «Вкусно и точка» — такой вариант в СМИ до этого не фигурировал и стал для многих неожиданностью.

В твиттере и телеграм-каналах принялись шутить про новый бренд. Некоторые увидели в нем фразу человека, которому нужно смириться со своей судьбой. Если другого варианта нет, значит, стоит принять: «вкусно — и точка!».

© MDK/«ВКонтакте»
© MDK/Telegram
© MDK/«ВКонтакте»

Другие усмотрели в новом бренде пассивную агрессию, признаки истерики и даже авторитарный тип личности.

Один из пользователей сравнил новое заведение с «Чам Бакет» из «Спанч Боба», а оригинальный «Макдоналдс» — с «Красти Крабсом». Кажется, Планктону из России удалось выкрасть секретный рецепт фирменного бургера.

© MDK/«ВКонтакте»
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© MDK/«ВКонтакте»
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© MDK/«ВКонтакте»
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Были среди мемов и отсылки к другим популярным картинам.

В оригинале Винсент и Джулс смеются, что в парижском «Макдоналдсе» «четвертьфунтовый чизбургер» называется «Роял чизбургер», потому что у европейцев метрическая система, и они не понимают, что такое четверть фунта
© MDK/Telegram

Ряд юзеров стал рассуждать, как могли бы называться другие компании, если бы применили схожий подход к неймингу.

Не обошлось и без фантазий на тему маскота новой сети.

Ну и бонусом мем с грустным котиком.

© MDK/Telegram
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