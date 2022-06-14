Поклонскую назначили советником генпрокурора

Наталья Поклонская заявила, что назначена на должность советника генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

По словам Поклонской, она также прекращает какую‑либо публичную деятельность и ведение страниц в соцсетях.

«Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом „О прокуратуре РФ“», — сказала она.

Ранее Владимир Путин подписал указ об освобождении Поклонской от должности заместителя главы Россотрудничества. Тогда она объясняла свое увольнение переходом на другую работу, но не уточняла, на какую именно.